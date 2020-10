Andreuccetti fa il punto sul Covid: "A Borgo 11 casi in tutto"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 10 ottobre 2020, 10:58

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", tra giovedì e ieri ha incontrato diversi cittadini del capoluogo, delle frazioni di Diecimo, di Anchiano e di Roncato che l'hanno chiamata riguardo alla questione dei terreni incolti perché tale problematica sta creando dei forti malumori.

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:56

La notizia era nell’aria da diversi mesi ma solo oggi l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ne ha dato l’annuncio ufficiale. La tradizione manifestazione di Halloween Celebration, che tutti gli anni richiama nel capoluogo borghigiano migliaia di persone, non si terrà

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:19

Sono poche le modifiche rispetto al precedente, tengono conto, sostanzialmente, delle novità introdotte dalla normativa nazionale e dalle successive diverse interpretazioni e specifiche

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:36

Sono le sigle sindacali Slc Cgil Lucca, Ugl Chimici Lucca, Fistel Cisl Toscana, unitamente alla Rsa Lucart Diecimo, a intervenire a tutela della salute dei lavoratori

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:09

Grazie alla raccolta fondi per l'emergenza sanitaria lanciata a marzo dal sindaco Patrizio Andreucetti, il comune di Borgo a Mozzano ha la possibilità di aprire un nuovo bando di assegnazione per contributi straordinari

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:34

Cosa è il coronavirus e come riconoscerne i sintomi? Come rapportarsi con i nostri figli chiusi in casa? Come spiegare ai bambini i comportamenti corretti da seguire? A questi e a molti altri interrogativi di grande attualità si è cercato di dare risposta ieri sera, in occasione del convegno tenuto...