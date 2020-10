Borgo a Mozzano



Bertieri: "Non dimentichiamoci degli agricoltori"

giovedì, 29 ottobre 2020, 12:57

Yamila Bertieri, consigliere eletta in consiglio comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", ieri ha incontrato alcuni agricoltori del territorio.



"Ho deciso di accettare la richiesta di incontrarli - esordisce - perché il nuovo Dpcm sta avendo ripercussioni pesanti non solo sulla ristorazione, ma anche su tutta la filiera agroalimentare che rischia un vero e proprio collasso".



"Ora più che mai - afferma - si deve essere vicino a tali attività, e chiunque mi chiamerà sarò disposta ad incontrarli per ascoltarli e insieme fare proposte. Credo che la chiusura alle 18 per bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie, anche se possono continuare a vendere per l'asporto e consegnare a domicilio, stia creando un inevitabile calo dei consumi di alimenti con conseguenze che si rifletteranno nell'industria di trasformazione alimentare ma, soprattutto anche in campagne, stalle, cantine, vivai e agriturismi di cui il territorio ne è ricco".



"Giorno dopo giorno - conclude - la nostra economia rischia di spegnersi. Mi auguro che gli aiuti annunciati siano concreti e sufficienti per permettere actali attività di andare avanti con dignità".