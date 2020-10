Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Anche Oneta ha bisogno di un parco giochi"

martedì, 6 ottobre 2020, 11:33

Yamila Bertieri, consigliere nel gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" a Borgo a Mozzano, a gennaio aveva depositato un'interrogazione con oggetto il parco giochi/campetto di Oneta. Bertieri ritiene che ogni frazione dovrebbe averne uno perché, oltre ad essere uno spazio attrezzato in cui i bambini possono liberamente giocare, rappresenta spesso un'occasione di socialità al di fuori della scuola e delle altre attività disciplinate.



"É quindi una risorsa importante - continua il consigliere - poiché, come ho già ribadito otto mesi fa, il parco unisce bambini di diverse età e stimola in loro la fantasia e l'immaginazione; ma non solo, come ho scritto anche nella mia interrogazione, il parco giochi è anche un luogo che risponde al bisogno innato di ogni bambino di giocare. Più il parco giochi è originale, più adempie alle proprie funzioni anche come luogo di incontro per le persone che abitano soprattutto nei piccoli paesi".



"Purtroppo però - incalza Bertieri - non tutte le frazioni lo hanno: c'è stata l'inaugurazione di quello di Borgo a Mozzano e di Valdottavo giustamente (perché ripeto è bene che ci siano) nonostante con il mio gruppo di opposizione di Orgoglio Comune avevo depositato un'interrogazione riguardo il parco giochi/campetto di Oneta anche perché eravamo stati informati, da diversi abitanti, che una famiglia di quel paese aveva manifestato l'intenzione di donare una particella di terreno al comune per la realizzazione di un piccolo parco giochi nella frazione che ne è sprovvista e la cosa è stata ritenuta utile e gradita, non solo dagli abitanti ma anche dal comitato paesano. La risposta che mi è stata data è che l'idea sarebbe stata portata avanti, ma non capisco come mai ad oggi il parco nella frazione di Oneta ancora non c'è".



"Capisco che la situazione Covid-19 - conclude - possa avere rallentato il tutto, ma nonstante sia passato diverso tempo e nonostante i cittadini continuano scrivermi e a chiamare per sapere, non noto nessuna intenzione in merito alla sua realizzazione. Sarà quindi mia premura chiedere informazioni al prossimo consiglio comunale anche perché mi dispiace vedere giocare i bimbi in una piazza adibita a parcheggio anziché in un bel parco giochi e mi auguro che questa idea di realizzarlo, nella frazione di Oneta, diventi reale e concreta".