Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Danni maltempo, servono maggiori controlli"

sabato, 3 ottobre 2020, 11:01

Yamila Bertieri, consigliere comunale di opposizione con il gruppo di "Orgoglio Comune" a Borgo a Mozzano, torna ad affrontare il tema del maltempo che sta colpendo la Garfagnana e la Mediavalle e che sta generando forte preoccupazione nei cittadini.



"Questa mattina - esordisce Bertieri - sono stata contatta da alcuni cittadini del Pian della Rocca, perché degli alberi ad alto fusto sono caduti sulla strada comunale. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma avrebbero potuto causare danni a cose o a persone".



"Voglio ringraziare - aggiunge Bertieri - i vigili del fuoco per il rapido intevento nel risolvere la situazione in tempi celeri, a loro tutta la mia stima come sempre e a chi ha contribuito nel dargli una mano; ma è proprio in questo periodo, e soprattutto quando avvengono simili situazioni, che bisogna tenere controllato maggiormente non solo il rischio idrogeologico, ma anche idraulico".



"Infatti - prosegue il consigliere -, con il mio gruppo di opposizione ho depositato e discusso ben due interrogazioni con oggetto di tale problematica, perché da diverso tempo alcuni cittadini mi evdenziavano la situazione del torrente Celetra e del Chiesurli situati nella frazione di Valdottavo e del Pedogna a Diecimo (tutti a rischio idraulico)".



Bertieri spiega che il dibattito che si è sviluppato già a partire dagli anni '60 in Italia, sull'assetto idrogeologico, sullo stato-gestione delle acque e sulla difesa del suolo, è stato ampio ed ha riguardato, sia l'ambito tecnico-scientifico, sia quello amministrativo/istituzionale, ma una corretta manutenzione di torrenti, fossi e canali rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio: "A seconda della localizzazione di tali strutture di scorrimento idrico, la loro gestione è di pertinenza pubblica e il comune o l'ente preposto, deve comunque attivarsi il più velocemente possibile dal momento in cui venga rilevata una problematica inerente al normale funzionamento. Per questo ho chiesto più volte all'amministrazione, per la propria competenza e di concerto con gli enti preposti di programmare un calendario di interventi puntuali che possano concretamente mitigare il rischio che potrebbe incombere su di cittadini".



"Mi è stato risposto - conclude Bertieri - che il tutto è sotto controllo ed io me lo auguro perché ancora una volta ne va della sicurezza dei cittadini che per noi è al primo posto".