Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Mettere in sicurezza la strada Lugnano-Castello"

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:13

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", appena finita la campagna elettorale che l'ha vista candidata alle regionali, non ha perso tempo e subito si è messa al lavoro sul suo territorio.



Bertieri infatti aveva depositato poco prima delle elezioni un'interrogazione con oggetto la messa in sicurezza della strada Lugnano-Castello: "L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale - esordisce - esigono attente cure alla strada dirette a garantire e rafforzare la sicurezza delle persone durante la circolazione. Anche il Codice della strada individua i compiti degli enti locali riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale".



"I residenti di Castello e Lugnano - spiega - mi hanno contatta, ho fatto uno dei miei sopralluoghi e in effetti, come segnalato in passato anche dai cittadini delle frazioni sopra indicate, la strada presenta caratteri di pericolosità che mette in discussione la sicurezza dei cittadini nello spostarsi da e per Valdottavo. La strada che conduce a tali frazioni è caratterizzata da una minima carreggiata, da strettoie da curve prive di protezione o di guard-rail (barriere di sicurezza) dalla presenza di una grotta di modesta entità, fra Lugnano e Castello sopra ad una curva a stretto raggio che costringe gli automobilisti nel curvare, a spostarsi su di un mucchio di terra che sta cedendo rischiando di creare la fuoriuscita dalla strada delle auto".



"Inoltre - prosegue il consigliere - il piazzale crocevia di Castello è insufficiente alla sosta e alla manovra per la presenza di dislivelli presenti sul manto e nell'ultimo tratto di località Casa Grande, i cittadini aspettano ora diverso tempo che venga fatta l'asfaltatura dell'acquedotto delle proprie abitazioni e nella stessa località si evidenzia, percorrendo la strada smottamenti di miri a secco di proprietà privata, adiacenti alla carreggiata che costringono gli automobilisti a scansare molte volte, i sassi".



"La risposta data dall'amministrazione - incalza - è che l'installazione di guard rail su "tutta la carreggiata" comporterebbe degli oneri finanziari troppo alti, ma hanno richiesto alcuni preventivi per installare in alcuni tratti la barriere protettive sopratutto nei punti più pericolosi. Per quanto riguarda invece l'elevazione dei muri di contenimento, mi è stato risposto che interverranno su alcune specifiche necessità perché alla luce delle vigenti normative non appare evidente fare quanto richiesto e quindi dovrebbero abbattere e ricostruire ex novo con idonei materiali. Per tutto il resto (ampliamento piazzale di Castello con aggiunta di materiale di contenimento per impedire dislivelli a spostamenti materiale roccioso teso ad ampliare lato Valle e interventi per allargamento della curva a "gomito" con martellatira lato monte o costruzione terrapieno in muratura lato valle) serve un progetto di opera pubblica con recepimento delle autorizzazioni degli organi competenti, calcoli strutturali e procedure espropriativa andando ad interessare le proprietà private".



"Valuteranno - conclude Bertieri - di dare seguito ad incarichi professionali per la redazione do in progetto di massima. Noi, come gruppo di opposizione, vigileremo per far sì che l'attenzione da parte dell'amministrazione ci sia sia per la messa in sicurezza di questa strada che per le altre già oggetto di interrogazioni".