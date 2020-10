Borgo a Mozzano



Bertuccelli e Bertieri: "Il commercio deve essere tutelato"

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:02

Arianna Bertuccelli, presidente del comitato commercianti per la provincia di Lucca, insieme a Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega, stanno continuando i loro incontri sul territorio.



"In poco tempo - spiega Bertieri - le segnalazioni sono aumentate e questo sta dimostrando un po' di malessere diffuso su tutto il territorio, perché mi stanno contattando i cittadini di tutte le frazioni, soprattutto in ambito commerciale".



"Noi - aggiunge Bertuccelli- siamo onorate di essere un punto di riferimento per le attività commericiali e non solo, ma di questo non ne avevo dubbi perché Yamila sul comune di Borgo a Mozzano sta portando avanti una buona politica locale, non a caso i suoi consensi in un solo anno di consigliere comunale sono aumentati, o meglio quasi triplicati. E questo è importante, considerando poi che Yamila originaria è dell'alta Garfagnana, che l'ha premiata (per il suo notevole impegno e capacità) facendola arrivare seconda per il partito con cui era candidata alle scorse elezioni regionali "Lega Salvini Premier "sul territorio Garfagnino. I voti sono il pane della Democrazia e i cittadini ne sono ben consapevoli sinonimo che il suo impegno è apprezzato ovunque".



"Noi infatti - prosegue Bertuccelli - continueremo insieme ad ascoltare e attraverso Bertieri, dato che è un consigliere eletto, a porre i problemi anche all'attenzione comunale. Non a caso Yamila in un mese ha fatto diversi accessi agli atti per capire meglio come poter intervenire, per migliorare, ma soprattutto con il suo gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" (che devo dire sono una buona squadra, presente ed efficiente) fare delle proposte concrete. Ieri ci siamo sentiti attraverso una video chiamata con l'europarlamentare Tovaglieri ma, avremo altri appuntamenti anche attraverso la presenza sul territorio".



"Il commercio - conclude - deve essere tutelato, le aziende pure ma, sopratutto anche gli imprenditori edili. A giorni avremo degli incontri con alcuni di loro per capire meglio cosa veramente serve tipo lo snellimento burocratico e meno tassazione".