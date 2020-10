Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: apre un nuovo bando per l'emergenza sanitaria

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:09

Grazie alla raccolta fondi per l'emergenza sanitaria lanciata a marzo dal sindaco Patrizio Andreucetti, il comune di Borgo a Mozzano ha la possibilità di aprire un nuovo bando di assegnazione per contributi straordinari. In questo bando si amplia l'offerta degli interventi, non solo aiuti per pagamento utenze domestiche ma anche contributi per affitto e servizi essenziali. Per agevolare i cittadini che vorranno presentare domanda è stato messo a disposizione anche un numero di telefono cellulare al quale potranno inviare il modulo di richiesta corredato di tutti i documenti attraverso Whatsapp. La domanda scaricabile dal sito del comune o da ritirare al Punto Accoglienza (Atrio Palazzo Comunale) dovrà pervenire entro il 15 ottobre 2020 con documentazione ISE che non dovrà superare i 23.000,00 €.

L'amministrazione Andreucetti si dichiara orgogliosa dello spirito di solidarietà dimostrato e ringrazia per la generosità di molte persone che hanno fatto donazioni per aiutare i concittadini più fragili e in difficoltà. "Solo condividendo obiettivi e abbandonando inutili egoismi, afferma la vicesindaca Roberta Motroni, è possibile raggiungere grandi risultati per il bene comune".