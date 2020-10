Borgo a Mozzano



Cedimento sulla statale del Brennero: semaforo tra Ponte del Diavolo e Chifenti

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:51

Stamattina, dopo una segnalazione del comune di Borgo a Mozzano, Anas ha effettuato una verifica sulla Statale del Brennero tra Ponte del Diavolo e Chifenti e vi ha trovato un cedimento. A scopo precauzionale è stato quindi installato in loco un semaforo per creare un senso unico alternato.



"Purtroppo - ha spiegato il sindaco Patrizio Andreuccetti -, dopo sei anni, si ripete una situazione che noi, in più occasioni nei tavoli tecnici di riferimento, avevamo ripetutamente segnalato. Auspico con forza che la situazione possa essere risolta e che le verifiche più approfondite non riportino niente di strutturale".