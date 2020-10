Borgo a Mozzano



Concorso letterario a tema Halloween al Borgo

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:24

Nonostante l’attesa per la festa di Halloween soprattutto fra i più piccoli sia smorzata dall'aggravarsi delle condizioni della pandemia in tutta Italia, la biblioteca F.lli Pellegrini assieme al comune di Borgo a Mozzano ha deciso di organizzare un concorso letterario aperto a tutte le persone italiane o straniere di ogni età, a tema Halloween: il genere potrà spaziare dalla narrativa, al Fantasy, all’horror. Gli scritti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 ottobre in formato pdf via email a manifestazioni@comune.borgoamozzano.lucca.it o a biblioteca@comune.borgoamozzano.lucca.it (indicando nell’oggetto della mail il nome del concorso e nel testo della mail il titolo dell’Opera e i propri dati anagrafici- compreso il numero telefonico o la scuola che partecipa) e non dovranno superare le tre cartelle (1800 battute circa ognuna).

La partecipazione è gratuita, e sarà possibile anche parteciparvi in gruppo: inoltre si potrà allegare all'opera un'immagine o una foto (non presa da internet): si ricorda ovviamente che ogni autore o classe potrà partecipare con una sola opera e il racconto non potrà essere divulgato o pubblicato prima della sera del 31 ottobre. La premiazione avverrà alle ore 17:30 del 31 ottobre in diretta Facebook dalla pagina del comune di Borgo a Mozzano e dalla pagina della biblioteca comunale, mentre i premi messi in palio sono: per il terzo posto un attestato di merito e un libro di genere fantasy/horror, per il secondo posto un attestato di merito e due libri di genere fantasy/horror e per il posto più alto del podio un attestato di merito, la pubblicazione/lettura del racconto sulla pagina Facebook del comune di Borgo a Mozzano la sera del 31 ottobre e tre libri genere fantasy/horror.

Per partecipare servirà inoltre scaricare il bando dal sito www.comune.borgoamozzano.lucca.it nella sezione “news".