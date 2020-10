Borgo a Mozzano



Coronavirus e infanzia: un utile vademecum per le famiglie

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:34

di simone pierotti

Cosa è il coronavirus e come riconoscerne i sintomi? Come rapportarsi con i nostri figli chiusi in casa? Come spiegare ai bambini i comportamenti corretti da seguire? A questi e a molti altri interrogativi di grande attualità si è cercato di dare risposta ieri sera, in occasione del convegno tenuto presso la Sala delle Feste di Borgo a Mozzano ed organizzato dalla locale Misericordia in collaborazione con il comune e l’Istituto Comprensivo.

“L’infanzia ai tempi del coronavirus – attenzioni, precauzioni, comportamenti virtuosi” è il titolo della serata che ha richiamato un pubblico interessato e nutrito, pur nel rispetto della capienza limitata e delle limitazioni da covid-19.

Ha coordinato l’incontro la coordinatrice dei servizi sanitari della Misericordia Lorena Mariani che ha ripercorso le fasi della gestione dell’emergenza con i pazienti della struttura RSA Convento San Francesco, con grande attenzione ma anche preoccupazione. Tra i relatori il pediatra Luca Lotti che ha posto l’accento sugli aspetti medici del coronavirus, che riguardano nello specifico i più piccoli, come per esempio i sintomi da osservare, le raccomandazioni principali sulla salute e l’igiene, le vaccinazioni. La psicologa Giulia Verdigi ha curato, invece, la parte emozionale del virus e delle situazioni che esso ha creato a livello familiare e scolastico, e come il bambino le vive, fornendo utili consigli ai genitori su come rapportarsi con i propri figli e gestire ogni aspetto della sua vita.

Tra gli intervenuti, il Governatore della Misericordia Gabriele Brunini, a fare gli onori di casa, e il consigliere delegato Simona Girelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Molte sono state le persone che hanno seguito l’incontro attraverso la diretta Facebook, organizzata dai volontari della Misericordia.