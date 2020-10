Borgo a Mozzano



Coronavirus, rinviata la giornata di screening a Borgo a Mozzano

martedì, 27 ottobre 2020, 13:45

Una decisione difficile ma pensata e condivisa tra comune, Misericordia di Borgo a Mozzano e LILT.

In stand-by la giornata di prevenzione per i tumori al seno. È una delle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus (Covid 19 o SARS-CoV-2), in seguito anche all’ultimo DPCM varato dal Governo il 24.10.2020 che richiama all’importanza del non assemblamento e che invita in questa fase così delicata per le sorti del Paese a sospendere almeno per un mese incontri, eventi, manifestazioni.

“Siamo molto dispiaciuti di non poter svolgere il 7 Novembre la giornata di screening, dichiara la Vicesindaca Roberta Motroni, l’avevamo fortemente voluta e sostenuta ma in questa fase di emergenza temporanea bisogna assicurare che l’intervento non comporti nessun rischio. Eravamo sereni per la giornata che si andava a svolgere, conoscendo la serietà, la professionalità e la sicurezza in cui lavora la Misericordia di Borgo a Mozzano ma abbiamo preferito lo stesso rimandare di qualche settimana per poter dare un segnale al nostro territorio di rispettare l’invito del Governo di evitare spostamenti, assembramenti per beneficiare il prima possibile di questi interventi messi in atto e ci appelliamo a tutti i cittadini che abbiano spirito di responsabilità individuale e collettiva.

La nostra speranza, continua la vicesindaca, è che possa essere fissata presto un’altra data, confidando entro la fine dell’anno. Ci tengo però a raccomandare a tutte le donne che hanno avuto problemi in passato, di non rimandare gli esami di secondo livello, questi sono tali da essere considerati urgenti e non differibili.

L’appuntamento per il 7 Novembre 2020 con Il Ponte del Diavolo Illuminato di Rosa, come simbolo della Prevenzione del Tumore al Seno, rimane. Alle 17,30 il Monumento principe della MediaValle si illumina e potrà essere seguito in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Borgo a Mozzano, con i saluti dell’amministrazione.