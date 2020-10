Corsa di pesca a mosca a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:13

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", appena finita la campagna elettorale che l'ha vista candidata alle regionali, non ha perso tempo e subito si è messa al lavoro sul suo territorio

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:32

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo di "Ogoglio Comune", interviene dopo l'interrogazione avente come oggetto la richiesta di un intervento diretto alla messa in opera di nuove e possibili canalizzazioni di acque nere e bianche soprattutto in Via del Cantone a Corsagna

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:11

Cipriano Paolinelli, in qualità di delegato rappresentante Lega Salvini Premier dell'area Mediavalle, torna a mettere l'attenzione su un argomento già più volte sollevato sia dai residenti che dai consiglieri di opposizione del comune di Borgo a Mozzano

lunedì, 28 settembre 2020, 08:39

Yamila Bertieri, consigliere Lega appartenente al gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", lancia una segnalazione molto importante

domenica, 27 settembre 2020, 18:42

Ha festeggiato l’importante traguardo degli 80 anni la signora Luana Bacci di Cune, frazione di Borgo a Mozzano. Una bella festa in famiglia per la signora Luana, circondata dall’affetto dei due figli Luca e Remo, delle due nuore e delle tre nipoti

domenica, 27 settembre 2020, 10:39

Yamila Bertieri, consigliere Lega e appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, ha ripreso a fare i suoi tradizionali sopralluoghi