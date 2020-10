Borgo a Mozzano



Dopo 27 anni non si svolgerà Halloween Celebration: annullata la storica festa

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:56

La notizia era nell’aria da diversi mesi ma solo oggi l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ne ha dato l’annuncio ufficiale. La tradizione manifestazione di Halloween Celebration, che tutti gli anni richiama nel capoluogo borghigiano migliaia di persone, non si terrà. Una scelta dolorosa ma doverosa, come ha sottolineato il primo cittadino Patrizio Andreuccetti.

“E’ una notizia che diamo a malincuore: quest’anno come era prevedibile, abbiamo deciso di non tenere la tradizionale manifestazione di Halloween Celebration. E’ una scelta di responsabilità ma anche un auspicio per il futuro: quando il virus se ne sarà andato, potremo tornare a vivere momenti di comunità, come questa manifestazione, tra le più importanti e affollate in Italia e la prima in Europa del settore”.

Anche Stefano Nannizzi, storico direttore artistico dell’evento, ha commentato la decisione: “Abbiamo provato in molti modi a costruire un evento alternativo, però ha vinto il senso di responsabilità. Un evento del genere non ci permette di dare garanzie per la salute e la sicurzza in queste condizioni. Era necessario prendere una decisione drastica perché la nostra è sempre stata una manifestazione sicura”.