Borgo a Mozzano



Due tirocini per giovani in situazione di svantaggio economico

lunedì, 26 ottobre 2020, 16:55

Il comune di Borgo a Mozzano promuove due tirocini non curriculari rivolti a giovani in situazioni di svantaggio economico nel settore del verde. Per presentare le domande c'è tempo fino al 30 Ottobre 2020 alle ore 12,00. I due tirocini avranno la durata di sei mesi. È previsto un rimborso spese di 500 euro mensili.

La domanda, è scaricabile dal sito del Comune di Borgo a Mozzano utilizzando apposito modello. Il curriculum dovrà essere compilato utilizzando anche in questo caso il modulo scaricabile dal sito, allegando il documento di identità. La consegna può essere fatta per via telematica tramite mail emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it o all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri: 0583-820403 o 0583-820403