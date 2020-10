Incontro informativo per i giovani volontari con Luigi Cotichella

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 23 ottobre 2020, 08:25

Il gruppo consiliare di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna ad intervenire sulla nuova scuola media del comune

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:05

In forza dell’ordine di carcerazione, eseguito dagli uomini della squadra mobile, Salvatore Iorio dovrà scontare una pena di 3 anni e otto mesi di reclusione per furti e altri reati contro il patrimonio

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:02

Arianna Bertuccelli, presidente del comitato commercianti per la provincia di Lucca, insieme a Yamila Bertieri, consigliere comunale della Lega, stanno continuando i loro incontri sul territorio

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:24

Nonostante l’attesa per la festa di Halloween soprattutto fra i più piccoli sia smorzata dall'aggravarsi delle condizioni della pandemia in tutta Italia, la biblioteca F.lli Pellegrini assieme al comune di Borgo a Mozzano ha deciso di organizzare un concorso letterario aperto a tutte le persone italiane o straniere di ogni...

martedì, 20 ottobre 2020, 17:22

A inizio mese è stato presentato dal vicesindaco Roberta Motroni il programma delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

martedì, 20 ottobre 2020, 14:02

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune" e Arianna Bertuccelli, presidente Comitato Commercianti per la provincia di Lucca questa mattina, attraverso una videochiamata, si sono confrontate con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) sul tema "La forza delle donne, in politica, nell'impresa e nella...