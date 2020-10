Borgo a Mozzano



La forza delle donne: Bertieri, Bertuccelli e Tovaglieri a confronto

martedì, 20 ottobre 2020, 14:02

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune" e Arianna Bertuccelli, presidente Comitato Commercianti per la provincia di Lucca questa mattina, attraverso una videochiamata, si sono confrontate con l'europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) sul tema "La forza delle donne, in politica, nell'impresa e nella famiglia".



"Un incontro - affermano Bertieri e Bertuccelli - molto interessante grazie anche alla professionalità e alla competenza dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri , membro della Commissione FEMM (Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere)del Parlamento Europeo. Abbiamo affrontato il tema dei commercianti durante questo duro periodo di Covid, quello che potrebbe essere fatto e i disagi che queste attività commerciali stanno attraversando giorno dopo giorno accompagnati da un futuro incerto, anche qui sul territorio di Borgo a Mozzano. Ma, abbiamo parlato in particolare modo, del ruolo femminile all'interno delle istituzioni, nella impresa e nella famiglia".



"Appoggiamo infatti l'idea - proseguono - che l'Europa finora non ha fatto abbastanza per combattere le disuguaglianze salariali tra uomo e donna e che servono uguali opportunità di accesso e la meritocrazia. Infatti, una delle affermazioni di Tovaglieri che condividiamo oltre ai tanti suoi bellissimi interventi fatti a livello europeo, è che "solo attraverso il giusto riconoscimento delle capacità e delle competenze è infatti possibile coniugare le pari opportunità con la pari digntà".



"Ricorrere quindi alle quote rose (quote di presenza) all'interno delle istituzioni per avere la presenza femminile che invece dovrebbe essere ovvia così come quella maschile, è un'idea che non tutela il vero ruolo della donna poiché parità significa uguaglianza e pari dignità! Anche la donna con il suo sapere e le sue capacità, può migliorare la società non solo sotto l'aspetto istituzionale ma, anche economico e sociale! Dobbiamo salvaguardare i valori della nostra civiltà se vogliamo veramente migliorarla" concludono.