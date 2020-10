Borgo a Mozzano



La musica di Andrea Brunini scala ancora le classifiche

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:46

Ennesimo successo per il cantautore borghigiano Andrea Brunini: con il nuovo singolo "Viaggiatore" è entrato nelle classifiche radiofoniche nazionali subito dopo una settimana dal Radio Date, al 18° posto tra gli Indipendenti Italiani e 29° tra quelli Nazionali, assieme a tanti nomi tra cui Irene Grandi, Mario Biondi, Diodato, Gabbani, Il Pagante ecc..



Il Brano "Viaggiatore" è Edito in collaborazione con il noto produttore Alberto Rapetti ed è stato registrato ed Arrangiato agli Orange Studios di Verona, come il resto del suo nuovo Album in programma di uscita per l'anno prossimo .



Nel nuovo album sarà presente anche "Isole di Plastica", brano che ha portato il cantautore da marzo ad oggi quando tutto era fermo a realizzare un Tour estivo di oltre 20 date in collaborazione al duo rock'n'roll Finaz - Nuto [ noti musicisti della Bandabardò]



Per info più dettagliate sul brano visitare : http://andreabrunini.com/uscita-nuovo-singolo-viaggiatore-andrea-brunini/

Link dove ascoltare il brano http://andreabrunini.com/albums/viaggiatore/