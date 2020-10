Borgo a Mozzano



Nardi (Ugl): "A Borgo mancano educatori Covid sui servizi di trasporto scolastici"

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:08

La segretaria provinciale del sindacato Ugl/Terziario di Lucca Maria Nardi porta a conoscenza la mancanza degli educatori Covid sui servizi di trasporto scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie nel comune di Borgo a Mozzano.



"Dopo le nostre osservazioni fatte agli enti locali - esordisce - abbiamo ricevuto notizia che la giunta comunale di Borgo si riunisce proprio oggi, addirittura in queste ore, per affrontare la delicata questione, anche vista l'agitazione e la preoccupazione dei genitori degli studenti".



"Sono quindi fiduciosa e speranzosa - afferma - che la giunta comunale di Borgo a Mozzano risponda positivamente alle necessità richieste per questo grigio periodo, dal quale tutti noi desideriamo uscire il prima possibile per poter tornare al più presto ad una situazione scolastica "normale".



"Tale situazione - conclude - consentirebbe di garantire più sicurezza a tutti gli studenti e più tranquillità a tutti i genitori".