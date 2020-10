Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Nuova scuola, ancora problemi di parcheggio"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 17:05

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", torna a segnalare alcune problematiche relative alla nuova scuola.



"Nonostante un nostro articolo - esordiscono i consiglieri - ad oggi nessun controllo sembra essere stato fatto presso la nuova scuola. Molte segnalazioni ci sono sopraggiunte questa mattina da diversi genitori".



"La nuova scuola - spiegano -, oltre a non avere fin dall'inizio tutto il materiale scolastico (problematica in parte risolta?), sembra che giornalmente veda un'altra problematica riproporsi: al mattino, in orario di ingresso, spesso ci sono macchine parcheggiate, nel parcheggio/scanso ricavato di fronte alla scuola, dove peraltro manca anche la segnaletica a terra; macchine che usufruiscono degli spazi, in teoria liberi per essere utilizzati dai genitori, creando intralcio sia in ingresso che all'uscita della scuola, creando quindi un disagio al regolare flusso delle famiglie che li si recano a portare o prendere i propri figli".



"Crediamo - conclude il gruppo di Orgoglio Comune - che sarebbe opportuno che questa area venisse regolamentata con un divieto di sosta negli orari di entrata e uscita da scuola dei ragazzi".