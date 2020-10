Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Nuova scuola, problemi di pendenza all'ingresso"

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:25

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", continua a puntare i riflettori sulla nuova scuola elementare del comune.



"Quella che vedete - esordisce il gruppo - è l'entrata del parcheggio interno della nuova e moderna scuola elementare di Borgo a Mozzano. Un lavoro di rifinitura del manto stradale che, in fase di conclusione del cantiere dello stabile, ha cambiato presumibilmente le pendenze originali".



"Il ripristino degli asfalti - incalza -, là dove ci sono dei problemi di manto sconnesso è cosa buona e giusta, ci domandiamo quindi se nell'evolversi dei lavori si siano fatte prove e si sia controllato che la pendenza dell'accesso fosse calibrata per i mezzi che poi quotidianamente avrebbero dovuto accedervi".



"Quello che si può notare dalle foto - proseguono i consiglieri - sono segni di sfregamento dei sottofondi di pulman che, nell'ottemperare il servizio di scuolabus, ogni giorno sono costretti a questo tipo di inconveniente. Abbiamo fatto un sopralluogo in seguito ad una segnalazione e parlando con le persone che svolgono questo tipo di servizio, ci hanno evidenziato che il problema è stato posto all'attenzione dell'amministrazione ma ad oggi i pulmini sono costretti a compiere diverse manovre per cercare di non fare danni ai mezzi; questa problematica si aggiunge a quella che avevamo evidenziato alcuni giorni fa inerente il parcheggio/scanso di fronte alla scuola".



"È vero - conclud eil gruppo - che il periodo in cui viviamo è difficile sotto molti aspetti e che le attenzioni, va da sè, vengano indirizzate verso altre problematiche ma sicuramente quello che notiamo è che la nuova scuola così tanto funzionale e comoda per tutti non è, o almeno non ci pare".