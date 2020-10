Borgo a Mozzano



Panchine e bancomat a Diecimo: le richieste di Bertieri (Orgoglio Comune)

lunedì, 26 ottobre 2020, 10:40

Yamila Bertieri, consigliere comunale di opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", continua i suoi sopralluoghi sul territorio e accoglie le varie problematiche che quotidianamente i cittadini le segnalano.



"Come ben sappiamo - esordisce la consigliera eletta - a Diecimo, frazione di Borgo a Mozzano, non solo è stato deciso di chiudere la banca, ma anche di rimuove il bancomat e di concentrare il tutto nel capoluogo dove, peraltro, il parcheggio di fronte è piccolo e sempre occupato".



"Non capisco perché - afferma la consigliere -, l'amministrazione in questi anni non si sia mossa per chiedere di lasciare inalterata la posizione di tale sportello (bancomat) anche attraverso un dialogo con l'istituto, dato che sembra sia esso (l'istituto) che decida su tale servizio; ma domandare è lecito, mentre rispondere è cortesia. So però che invece si è mosso il comitato paesano e spero che la richiesta sia accolta. Ecco perché sono sempre più convinta che la figura dei comitati, o delle associazioni in generale, debba essere valorizzata, proprio perché possono portare avanti buone iniziative per il paese".



"Ma è presente un altro problema, facile da risolvere, pure questo più volte segnalato. Come ben sappiamo - aggiunge Bertieri - in molti uffici di pubblici servizi, a seguito dell'emergenza Covid, sono stati attivati protocolli di sicurezza che prevedono una riduzione della presenza nelle sale di attesa; molte persone, però, sono costrette ad attendere fuori dallo stabile ed è una situazione presente in molte realtà come a Diecimo".



"Credo - conclude il consigliere Bertieri - che l'amministrazione comunale dovrebbe provvedere alla posa di panchine per rendere più confortevole l'attesa dei nostri concittadini, soprattutto per quelli anziani, per le donne in stato di attesa o per chi ha dei problemi nello stare in piedi. Perché, causa distanziamento sociale, spesso si formano code che costringono gli utenti ad aspettare fuori per molto tempo prima di poter svolgere una qualsivoglia operazione con la conseguente difficoltà di mantenere le distanze interpersonali".