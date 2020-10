Borgo a Mozzano



Riaprono i termini per il bando #borgotiaiuta

lunedì, 26 ottobre 2020, 18:00

Data l'aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria, l'assessorato alle politiche sociali ha subito voluto intervenire concretamente prorogando il bando #Borgotiaiuta fino al 20 novembre per aiutare le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica.

Un centinaio le famiglie fino adesso aiutate che hanno ricevuto o riceveranno un contributo del comune per pagare affitto, bollette o servizi essenziali. Una raccolta fondi, promossa dall'amministrazione Andreucetti, che ha voluto e vuole aiutare le persone che in questo momento di grande crisi si trovano a subire una riduzione del reddito.

"Ora più che ma - afferma il sindaco Patrizio Andreucetti - lo Stato deve agire per esserci, uno Stato presente in senso collettivo. Noi come amministrazione non siamo stati, non siamo e non saremo fermi".

"Siamo soddisfatti - prosegue la vicesindaca Roberta Motroni - di aver aiutato così tanto famiglie e ci impegneremo per continuare a farlo. Riteniamo importante proseguire per questa linea, analisi e dati fanno emergere nuovi accessi al servizio sociale di cittadini che fino adesso non erano mai stati presi in carico; in questo momento come non mai, la comunità ha bisogno di un sociale in prima linea, l'impegno da parte nostra sarà altissimo".

La domanda scaricabile dal sito del comune o richiesta tramite WhatsApp al numero 348 1559088 dovrà pervenire entro il 20 novembre 2020 con documentazione ISE che non dovrà superare i 23.000,00 €. Si precisa che coloro abbiano presentato la domanda con il precedente bando non possono presentarla nuovamente .