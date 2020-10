Borgo a Mozzano



Tirocini al via a Borgo a Mozzano

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:33

Un aiuto rapido e concreto per contenere il disagio economico e sociale da chi è stato colpito dalla crisi dovuta all’epidemia Covid-19 ma un intervento che si colloca anche in un’ottica di avvio al lavoro o ripartenza lavorativa.

C’è tempo fino al 30 Ottobre per inviare la propria candidatura per partecipare ai tirocini non curriculari attivati dal comune di Borgo a Mozzano. Il bando aperto dall’amministrazione comunale grazie al contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si rivolge a due giovani in situazione di svantaggio di età compresa tra 18 e 35 anni residenti nella provincia di Lucca.



I tirocini dureranno 6 mesi, per un totale di 18 ore settimanali distribuite su 3 giorni. È prevista una retribuzione di 500 euro mensili. L'amministrazione da anni si impegna nell’attivazione di tirocini per sostenere l’impiego, la formazione, l’inclusione e l’integrazione lavorativa.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito del comune di Borgo a Mozzano.

Sempre sull’avviso, inoltre, sono riportate anche le modalità per presentare le domande, che devono essere consegnate o inviate al comune di Borgo a Mozzano entro le 12.00 di venerdì 30 Ottobre 2020.

