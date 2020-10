Borgo a Mozzano



Umberto Galimberti ospite del Teatro di Verzura

martedì, 13 ottobre 2020, 18:20

Chiusura col botto per il Teatro di Verzura: giovedì 15 ottobre, alle 21.15, ospite il filosofo Umberto Galimberti. Eccezionalmente, per il rispetto delle norme anti-Covid, l'incontro su terrà presso in palazzetto dello sport di Borgo a Mozzano.

Umberto Galimberti, nato a Monza nel 1942, è stato dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca' Foscari di Venezia, titolare della cattedra di Filosofia della Storia. Dal 1985 è membro ordinario dell’international Associ ation for Analytical Psychology.

Dopo aver compiuto studi di filosofia, di antropologia culturale e di psicologia, ha tradotto e curato Jaspers, di cui è stato allievo durante i suoi soggiorni in Germania:

