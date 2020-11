"Altre Visioni", una mostra virtuale sul ruolo della donna nella storia

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 19 novembre 2020, 12:21

Il comune di Borgo a Mozzano e il Centro di Ascolto Caritas hanno deciso di puntare ancora una volta sulla collaborazione e la capacità di lavorare insieme

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:15

Il gruppo consiliare di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", chiede che si faccia chiarezza sullo "status" degli extra-comunitari ospitati nella frazione di Diecimo dopo gli episodi di quest'estate

martedì, 17 novembre 2020, 13:04

Il peggioramento delle condizioni sanitarie purtroppo non consente di poter svolgere in sicurezza i concerti della rassegna "Incontri musicali - i luoghi del bello e della cultura" che come ogni anno si dovevano svolgere in diversi luoghi del territorio comunale di Borgo a Mozzano a partire dal 22 novembre

lunedì, 16 novembre 2020, 16:23

Altro fine settimana di scioperi, il quinto, allo stabilimento Lucart di Diecimo, per il rinnovo del contratto integrativo. Ad aggiornare sulla vertenza le sigle sindacali

lunedì, 16 novembre 2020, 10:35

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, eletta con il partito "Lega Salvini Premier", non ha mai smesso in questo anno, segnato dal Coronavirus, di ascoltare e confrontarsi per dare sostegno e appoggio alle varie categorie commerciali

domenica, 15 novembre 2020, 19:22

In un momento buio e difficile, arriva dalla cultura una bella notizia per il territorio. Lo scorso 22 ottobre è stata inaugurata al museo del Louvre di Parigi una grande mostra di 140 opere della scultura rinascimentale italiana dal titolo “Il corpo e l’anima. Sculture italiane da Donatello a Michelangelo”