Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Nuove restrizioni, preoccupati parrucchieri ed estetisti"

lunedì, 16 novembre 2020, 10:35

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, eletta con il partito "Lega Salvini Premier", non ha mai smesso in questo anno, segnato dal Coronavirus, di ascoltare e confrontarsi per dare sostegno e appoggio alle varie categorie commerciali.



Bertieri affronta una altra situazione quella riguardante parrucchieri ed estetisti. "Il DPCM nelle zone rosse - esordisce il consigliere - ha previsto la chiusura dei centri estetici, permette ai parrucchieri, come per altre attività di rimanere aperti, ma vieta lo spostamento da un comune all'altro salvo casi previsti per necessità".



"Nel mio comune - prosegue il consigliere - ci sono diverse attività di questo tipo e molte sono le preoccupazioni che amici parrucchieri ed estetisti mi hanno esposto perché hanno sempre rispettato in maniera sistematica e continua i protocolli di sicurezza fissati anzi, in molti casi li hanno resi ancora piu' stringenti, perché hanno messo il benessere e la sicurezza delle persone fin da subito, al primo posto. Vi é il rischio, però che tale categoria sia punita di nuovo e pesantemente a causa delle nuove restrizioni sociali che può portare un forte calo dei consumi".



"Credo - afferma Bertieri - che serva una maggiore chiarezza e più programmazione, perché anche queste categorie creano occupazione e qualsiasi restrizione prevista dovrebbe garantirgli il libero svolgimento delle loro attività poiché (parrucchieri, estetiste ma, non solo) hanno investito denaro e tempo per garantire la massima sicurezza ai propri clienti durante le diverse fasi dell'emergenza pandemica adeguandosi alle norme richieste dal Governo, per far sì, che i cittadini possono servirsi dei loro servizi con estrema tranquillità. Gli aiuti annunciati sono molti ma non nella efficienza o nell'efficacia, perché se tali attività rimangono chiuse come nel caso degli estetisti o con pochi clienti come sta accadendo ai parrucchieri visto il divieto di spostamento ma, le tasse continuano ad arrivare, non hanno più liquidità per se stessi, per i loro dipendenti o per pagare i fornitori e sono costretti a indebitarsi".



"Eppure - conclude - un principio basilare del nsotro sistema giuridico economico è che lo Stato garantisce ai cittadini il diritto ai servizi, che a sua volta i cittadini si sono garantiti pagando le tasse. Garanzia che sta venendo a mancare e il nostro bel territorio, non solo di Borgo a Mozzano ma anche della Mediavalle e Garfagnana, ne sta risentendo sotto ogni punto di vista".