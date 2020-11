Borgo a Mozzano



Bertieri (Orgoglio Comune): "Installare telecamere di videosorveglianza nel parcheggio di Tempagnano"

martedì, 10 novembre 2020, 08:03

Yamila Bertieri, consigliere "Lega Salvini Premier" a Borgo a Mozzano, questa mattina, con il suo gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", ha depositato un'interrogazione con oggetto la richiesta di installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio pubblico di Tempagnano, una frazione del suo comune.



"Come ben sappiamo - esordisce la consigliera eletta - il parcheggio è un'area posta fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli, il cui fine non è solo quello di salvaguardare l'ordine pubblico nella regolamentazione delle attività stradali, ma anche di tutelare le auto dei cittadini. Come segnalato dai residenti però, alcune loro autovetture presenti nel parcheggio in questione hanno subito dei danni non accidentalmente avvenuti, ma anzi sembra che siano state danneggiate volontariamente da parte di ignoti. Per questo motivo, i cittadini desiderano installare in tale area una telecamera di videosorveglianza in modo da garantire sicurezza e tuteli l'incolumità delle persone o dei loro mezzi. A tal proposito, la normativa che disciplina la materia, all' art. 6, comma 7 del cosiddetto "decreto sicurezza" (approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito convertito nella legge 23 aprile 2009, denominato "Piano straordinario di controllo del territorio") consente ai comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio. A sua volta, l'art. 6 della Legge 38/2009 ha delegato ai comuni il diritto di autorizzare le istallazioni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici del territorio urbano al fine di tutelare la sicurezza".



"Chiederò quindi - prosegue il consigliere Bertieri - quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito, se vi è l'intenzione di installare telecamere di videosorveglianza anche in altri parcheggi pubblici poiché, tali atti dannosi nei confronti delle auto dei cittadini si sono verificati anche in altre frazioni sempre del comune di Borgo a Mozzano e se è possibile l'installazione del telecamere di videosorveglianza anche per il controllo rifiuti come previsto dalla proposta di legge n. 2263 (in cui la Camera ha suggerito la modifica dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) in materia di sanzioni per l'abbandono di rifiuti e di impiego di sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni".



"La videosorveglianza infatti - conclude Bertieri - può essere anche in questo caso un valido strumento di deterrenza rispetto all'abbandono incontrollato di rifiuti, la cui rimozione comporta costi rilevanti che gravano sulla cittadinanza".