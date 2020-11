Da Borgo a Mozzano al Louvre: la statua della Maddalena in esposizione a Parigi

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 15 novembre 2020, 18:05

In vista del Natale, per chi vive e lavora col commercio non è un buon momento. Così l’amministrazione comunale, dopo la campagna lanciata la scorsa primavera, ne promuove una nuova per invitare i cittadini a fare acquisti, compresi i regali di Natale, presso gli esercenti del territorio

sabato, 14 novembre 2020, 17:59

Il servizio posta rimarrà invariato. Lo comunica Davide Lucchesi, direttore della filiale di Borgo a Mozzano che tiene a rassicurare i cittadini

sabato, 14 novembre 2020, 10:37

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, continua a segnalare le varie problematiche che le sopraggiungono da varie categorie commerciali

mercoledì, 11 novembre 2020, 08:14

Il gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene nuovamente in merito alla richiesta di manutenzione dei fossati

martedì, 10 novembre 2020, 13:22

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", ma originaria della Garfagnana, questa mattina ha incontrato alcuni amici cacciatori poiché, visto che domani la Regione Toscana passerà da zona gialla a zona arancione, anche il mondo venatorio si trova improvvisamente in difficoltà

martedì, 10 novembre 2020, 08:03

Yamila Bertieri, consigliere "Lega Salvini Premier" a Borgo a Mozzano, questa mattina, con il suo gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", ha depositato un'interrogazione con oggetto la richiesta di installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio pubblico di Tempagnano, una frazione del suo comune