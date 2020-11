Borgo a Mozzano



Dal comune contributi Covid da 35 mila euro per i commercianti e le associazioni

giovedì, 5 novembre 2020, 19:16

Importanti novità dall’ultima riunione di giunta del comune di Borgo a Mozzano. Per venire incontro, almeno in parte, alle difficoltà del momento delle attività commerciali e delle associazioni del territorio, l’amministrazione ha messo ha disposizione un altro “carnet” di contributi. Si tratta di 35mila euro complessivi, 25mila euro per i commercianti e 10mila euro per le associazioni. La prossima settimana verranno pubblicati i relativi bandi per presentare le domande. Come ha sottolineato più volte il primo cittadino Andreuccetti, la prassi, come in occasione dei contributi della scorsa primavera, sarà snella e la liquidazione dei contributi sarà rapida.

Al tempo stesso, la prossima settimana, inizierà la consegna casa per casa delle mascherine gratuite. Intanto, sul fronte covid, si segnalano otto nuovi casi nel territorio comunale: 4 a Diecimo, 2 a Piano di Gioviano, 1 a Valdottavo e 1 a Cerreto.

S. P.