Educatori anti-Covid sugli autobus: soddisfatto il sindacato

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:15

I consiglieri di Borgo a Mozzano del gruppo "Orgoglio Comune", che da oltre un anno fanno notare, con proposte e interrogazioni, alcune situazioni di trascuratezza sul territorio, evidenziano un'altra problematica

giovedì, 29 ottobre 2020, 12:57

Yamila Bertieri, consigliere eletta in consiglio comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", ieri ha incontrato alcuni agricoltori del territorio

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:32

Yamila Bertieri in questi giorni è stata contattata da commercianti e ristoratori del territorio, a partire dall'alta Garfagnana fino alla Mediavalle, per avere supporto e soprattutto per cercare insieme a loro di creare proposte concrete; ma anche un'altra categoria le sta segnalando problemi di non meno importanza ed è quella...

martedì, 27 ottobre 2020, 13:45

Una decisione difficile ma pensata e condivisa tra comune, Misericordia di Borgo a Mozzano e LILT. In stand-by la giornata di prevenzione per i tumori al seno

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:10

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano, in opposizione con il gruppo di "Orgoglio Comune", esprime pieno sostegno e appoggio alla categoria dei ristoratori

lunedì, 26 ottobre 2020, 18:00

Data l'aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria, l'assessorato alle politiche sociali ha subito voluto intervenire concretamente prorogando il bando #Borgotiaiuta fino al 20 novembre per aiutare le persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica