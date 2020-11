Borgo a Mozzano



Il lockdown non ferma il cantautore borghigiano: si laurea Andrea Brunini

sabato, 28 novembre 2020, 19:55

Il cantautore di Borgo a Mozzano Andrea Brunini ha approfittato del lockdown, che ha di fatto fermato la sua intensa attività artistica, per terminare gli studi universitari e si è laureato ieri mattina, discutendo da casa, in streaming con l’Università di Pisa, la sua tesi preparata in questi difficili anni di parallela attività professionale da studente-cantautore, conseguendo così la laurea in ingegneria civile, dell'ambiente e del territorio.



"Ringrazio tutti quelli che hanno presenziato o speso un momento a congratularsi con me per questo traguardo - ha affermato il cantautore borghigiano -, tantissimi tra messaggi commenti e chiamate. Ringrazio sopratutto i miei genitori che oltre ad essere parte integrante della mia attività artistica, mi hanno sostenuto e finanziato durante gli anni dell'università ad oggi conclusa con stile in questi periodo difficile. Grazie mille".