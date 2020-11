"Incontri Musicali", rinviata a primavera la decennale rassegna

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 16 novembre 2020, 16:23

Altro fine settimana di scioperi, il quinto, allo stabilimento Lucart di Diecimo, per il rinnovo del contratto integrativo. Ad aggiornare sulla vertenza le sigle sindacali

lunedì, 16 novembre 2020, 10:35

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, eletta con il partito "Lega Salvini Premier", non ha mai smesso in questo anno, segnato dal Coronavirus, di ascoltare e confrontarsi per dare sostegno e appoggio alle varie categorie commerciali

domenica, 15 novembre 2020, 19:22

In un momento buio e difficile, arriva dalla cultura una bella notizia per il territorio. Lo scorso 22 ottobre è stata inaugurata al museo del Louvre di Parigi una grande mostra di 140 opere della scultura rinascimentale italiana dal titolo “Il corpo e l’anima. Sculture italiane da Donatello a Michelangelo”

domenica, 15 novembre 2020, 18:05

In vista del Natale, per chi vive e lavora col commercio non è un buon momento. Così l’amministrazione comunale, dopo la campagna lanciata la scorsa primavera, ne promuove una nuova per invitare i cittadini a fare acquisti, compresi i regali di Natale, presso gli esercenti del territorio

sabato, 14 novembre 2020, 17:59

Il servizio posta rimarrà invariato. Lo comunica Davide Lucchesi, direttore della filiale di Borgo a Mozzano che tiene a rassicurare i cittadini

sabato, 14 novembre 2020, 10:37

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, continua a segnalare le varie problematiche che le sopraggiungono da varie categorie commerciali