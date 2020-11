Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "La richiesta di manutenzione dei fossati è stata una nostra proposta"

mercoledì, 11 novembre 2020, 08:14

Il gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene nuovamente in merito alla richiesta di manutenzione dei fossati.



"Abbiamo appreso da un post dell'assessore ai lavori pubblici - esordisce il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano - che sono stati condivisi progetti di pulizia di torrenti e che grazie alla segnalazione partita dal consigliere che lavora presso l'Unione dei Comuni sono potuti intervenire nella loro manutenzione".



"Se veramente sono anni che pensano alla pulizia dei fossati - incalza il gruppo - perché a ottobre 2019 abbiamo dovuto fare un'interpellanza in cui abbiamo chiesto l'intervento per la pulizia dei fossati sopratutto del Pedogna? Tale fossato è stato oggetto di una nostra segnalazione poiché riversava in pessime condizioni, vi era la presenza di detriti non opportunamente rimossi sopratutto quelli internamente posti sotto il manto stradale (in particolare modo nella frazione di Dezza) che ostruivano dato il cambiamento di volume, il defluire dell'acqua e causavano con le forti precipitazioni lo straripamento del canale, con possibili danni a cose e/o persone, poiché sopra di esso ci passa la strada comunale".



"Abbiamo sempre ritenuto - attaccano i consiglieri - che una corretta manutenzione di fossi e canali rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico. La risposta data alla nostra interpellanza da parte dell'amministrazione (sopratutto dalla consigliera in questione) è stata che per quanto riguardava la manutenzione, sarebbe stata fatta una segnalazione all'ente preposto ma, che dovevano però aspettare i tempi tecnici. Ci eravamo sempre chiesti la durata dei tempi tecnici".



"Speriamo - concludono i consiglieri di "Orgoglio Comune" - che i tempi tecnici per la sistemazione della problematica del Rio in Borgo, pur nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, siano il più celeri possibile".