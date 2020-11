Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Vogliamo chiarezza sullo "status" degli extracomunitari ospitati a Diecimo"

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:15

Il gruppo consiliare di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", chiede che si faccia chiarezza sullo "status" degli extra-comunitari ospitati nella frazione di Diecimo dopo gli episodi di quest'estate.



"Una notte di quest'estate in Piazza della Torre a Diecimo - esordisce il gruppo - si sono verificate scene, definite "indescrivibili", di persone ubriache sdraiate in mezzo alla strada e di ragazze che urlavano mentre alcuni ragazzi, accerchiandole, simulavano aggressioni e/o stupri nei loro confronti accompagnado il tutto con urli e musica alta. Una situazione che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri. Questo episodio, preceduto e seguito da altri di minore entità, ha turbato la tranquillità dei residenti ed è stato creato da ragazzi che da alcuni mesi sono residenti a Diecimo".



"Senza nessun pregiudizio o intento discriminatorio - affermano i consiglieri di opposizione -, abbiamo esposto in consiglio comunale le perplessità segnalate e condivise da alcuni residenti della frazione che ci hanno chiesto informazioni sullo "status" di questi cittadini extracomunitari ma, sia il sindaco che l'assessore competente, ci hanno risposto che a Diecimo non sono ospitati né profughi, né rifugiati o richiedenti asilo e che non dobbiamo stupirci di un fatto del genere, poiché anche i ragazzini italiani fanno confusione soprattutto con i loro motorini".



"Una risposta, secondo noi, priva di logica e di contenuto - incalza la minoranza -, anche se il sindaco, a fronte di questa nostra segnalazione, ci aveva assicurato attenzione e interessamento, venuto però a mancare concretamente perché nel corso dell'ultimo consiglio, quando abbiamo chiesto cosa fosse stato fatto per approfondire e chiarire gli aspetti di questa vicenda, ci è parso dimostrare completamente un disinteresse alla situazione e, anzi, ha chiesto a noi consiglieri di opposizione, se c'erano nuovi episodi da segnalare legati a questa situazione".



"A volte - concludono i consiglieri - viene dimenticato che anche noi rappresentiamo i cittadini che meritano risposte e attenzioni concrete. Siamo e vogliamo continuare ad essere ospitali nei confronti di chi ha bisogno, il tutto nel rispetto delle leggi. Nonostante ci sia stato risposto dall'amministrazione che a Diecimo non ci sono attualmente né profughi, né rifugiati o richiedenti asilo, abbiamo chiesto di fare chiarezza e verificare. Ricordiamo che sul nostro territorio il sistema Sprar, con clausole ben precise, prevede la presenza di un numero massimo di 25 profughi. Come più volte ricordato un po' da tutti, sappiamo quanto il nostro comune sia accogliente e sensibile alle problematiche migratorie, ma riteniamo che tale accoglienza debba essere ben controllata per evitare situazioni preoccupanti, come quella avvenuta qualche mese fa davanti alle Oblate, in cui dei vigili urbani sono stati assaliti verbalmente da due ragazzi extracomunitari".