Vertenza Lucart, Partito Comunista al fianco dei lavoratori

lunedì, 23 novembre 2020, 10:59

Il Partito Comunista esprime la massima solidarietà e appoggio ai lavoratori Lucart dello stabilimento di Diecimo, in lotta da ormai mesi per il rinnovo del contratto integrativo.



"I lavoratori, inoltre - sottolinea il partito -, richiedono un'integrazione salariale per affrontare le penalizzazioni economiche della messa in cassa integrazione e infine un adeguamento del premio di risultato che gli riconosca il contributo dato in termini di miglioramento delle performance aziendali".

"Denunciamo con forza - afferma il Partito Comunista - l'atteggiamento volutamente attendista messo in piedi dai vertici dell'azienda durante i mesi di trattativa ed esprimiamo il massimo sostegno allo sciopero portato avanti in queste settimane dai lavoratori. I lavoratori non vogliono titoli, ma dignità e sicurezza per il proprio lavoro".

"I mancati adeguamenti salariali - conclude - sono soldi sottratti ai lavoratori e regalati all'azienda".