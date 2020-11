Borgo a Mozzano



"Zona arancione, anche il mondo venatorio in difficoltà"

martedì, 10 novembre 2020, 13:22

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", ma originaria della Garfagnana, questa mattina ha incontrato alcuni amici cacciatori poiché, visto che domani la Regione Toscana passerà da zona gialla a zona arancione, anche il mondo venatorio si trova improvvisamente in difficoltà.



"La problematica - esordisce Bertieri - è che sembra mancare per molte squadre il numero legale per poter effettuare la "braccata" al cinghiale. Ad oggi sembra che il Governo dia disponibilità al mondo venatorio di poter cacciare all"interno del proprio comune di residenza, ma siamo consapevoli che molte attività venatorie rischiano in parte di cessare, come la caccia di selezione, perché molte persone sono residenti al di fuori dei territori possibili per ilsuo esercizio".



"Mi auguro - conclude il consigliere - che entro sabato, primo giorno utile (per alcune squadre) per cacciare al cinghiale, si abbiano insieme al lavoro delle associazioni venatorie, linee più chiare e la possibilità di far cacciare quelle squadre che non hanno il numero sufficiente per poter compilare il registro della battuta".