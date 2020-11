Borgo a Mozzano



Zona rossa, in posta non serve l'appuntamento, aperte dal lunedì al sabato mattina

sabato, 14 novembre 2020, 17:59

Il servizio posta rimarrà invariato. Lo comunica Davide Lucchesi, direttore della filiale di Borgo a Mozzano che tiene a rassicurare i cittadini: "Sto ricevendo molte telefonate di persone che chiedono se anche noi, come le banche, da domani lavoreremo su appuntamento. Assolutamente no, rimarremo aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.25. Le pensioni e i servizi, inoltre, verranno erogati con le consuete modalità".



Tutti gli uffici, sottolinea infine "sono dotati di termoscanner e gel igienizzante all'ingresso e vengono quotidianamente sanificati secondo le normative Covid".



C. B.