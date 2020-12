Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano Babbo Natale fa visita alle attività commerciali

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:22

di simone pierotti

In questi giorni nel comune di Borgo a Mozzano è stato facile incontrare Babbo Natale per le strade del centro e delle frazioni, e nelle varie attività commerciali. Continua infatti con successo la campagna a favore dei negozi e piccole attività di paese, iniziata dall’amministrazione di Borgo a Mozzano nel periodo post - lockdown primaverile.

Per il Natale 2020 l’amministrazione ha riproposto l’iniziativa con una nuova locandina promozionale di #noicompriamoqui e Babbo Natale sta facendo il giro di tutti i commercianti con auguri e foto ricordo. “Non sono miracoli - interviene il sindaco Patrizio Andreuccetti - ma essere vicini in questi giorni ai nostri commercianti è stato molto apprezzato. Il nostro comune offre ogni gente di articolo, in molti si sono organizzati anche per fare consegne a domicilio, offrendo così un servizio completo “. “Ci hanno accolto con entusiasmo e affetto - continua Simona Girelli delega al commercio - e questo ha fatto molto piacere “

L’impegno dell’amministrazione verso il commercio è stato forte e concreto, attivo fin dal principio sia con contributi diretti, sia con attività collaterali come la Spesa Sospesa e Buoni Spesa dove sono stati coinvolti i negozi del comune, sia con la campagna promozionale e pubblicitaria del #noicompriamoqui. La stessa amministrazione comunale approfitta per ringraziare per la collaborazione Babbo Natale che ogni anno viene a trovarci, quest’anno in una forma un po’ diversa ma sempre felici di vederlo.