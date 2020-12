Borgo a Mozzano



Arriva a Borgo a Mozzano il progetto "Scatole di Natale"

sabato, 5 dicembre 2020, 08:49

Natale è pur sempre Natale. Arriva a Borgo a Mozzano il progetto "Scatole di Natale": doni che scaldano il cuore. L'iniziativa, nata nel comune di Milano e sviluppata in tanti comuni di Italia, arriva anche a Borgo a Mozzano, rivisitata al proprio territorio.



L'idea è preparare una scatola regalo per Natale: in ogni scatola vanno inseriti precisi oggetti che scaldano il corpo e il cuore. Le scatole verranno distribuite agli anziani della RSA di Borgo a Mozzano e della Casa Famiglia per anziani di Corsagna e a persone bisognose in carico al Servizio Sociale. La proposta è semplice: dentro una semplice scatola per scarpe, magari decorata e accompagnata da un biglietto, vanno posti un indumento caldo, un passatempo, un prodotto di bellezza ed un alimento goloso. Come racconta oggi Repubblica, ad importare a Milano l'idea è stata di Marion Pizzato, che si è ispirata alle Boîtes de Noël già in uso in Alsazia e sta spopolando sul web. In ogni scatola bisogna inserire: qualcosa di caldo (per esempio guanti, sciarpe, un cappellino, un maglione, una coperta che possono essere anche usati ma devono essere in buono stato), un qualcosa di goloso (cioccolato, caramelle, dolcetti naturalmente non deperibili); un qualcosa per passare il tempo (una rivista, un libro... anche in questo caso possono essere “usati” ma in buono stato); un prodotto di bellezza (crema, bagnoschiuma, doccia schiuma, un profumo il tutto naturalmente nuovo).



Come per ogni regalo che si rispetti bisogna abbinarci un biglietto: qualcosa di gentile per quel destinatario che noi non conosciamo ma che, in questa delicata fase, oltre a dover riscaldare il corpo ha bisogno anche di riscaldare il cuore. Si possono preparare scatole di tre tipi: per uomo, per donna e per bambino (in questo caso indicando anche la fascia di età). Le scatole vanno impacchettate e sulla confezione indicato a chi sono destinate. (maschio, donna, bambino/a) Le scatole, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, verranno ritirate sabato 19 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 davanti al palazzo Comunale. Si prega di identificare la scatola con nome e cognome. L’iniziativa è aperta anche alle classi primarie dell’istituto comprensivo di Borgo a Mozzano e il Comune parteciperà nell’acquisto degli oggetti.



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune di Borgo a Mozzano



Mail: emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it



Telefono: 0583.82041.



Tutte le persone che parteciperanno potranno postare la propria foto sui social con la #scatoledinatalecomunediborgoamozzano