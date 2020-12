Borgo a Mozzano



Bertieri: "Intervenire per la manutezione delle strade"

mercoledì, 30 dicembre 2020, 08:26

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", torna ad evidenziare un problema che alcuni cittadini della Garfagnana e della Mediavalle da diverso tempo le segnalano.



"Dopo un mio post - spiega Bertieri - sono giunte nuove segnalazioni dai cittadini per quanto riguarda il tratto di strada Borgo a Mozzano e Castelnuovo di Garfagnana, per evidenziare nuovamente l'esigenza di un intervento che abbia come oggetto l'operazione di pulizia dei canali di scolo (opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque) o delle scoline stradali (piccoli fossi posti a lato delle strade con lo scopo unico di raccogliere le acque piovane)".



"Perché sembrano - prosegue la consigliera - non essere molto puliti o non perfettamente idonei a svolgere la propria funzione e in occasione degli eventi temporaleschi sempre più frequenti, sembra stiano costituendo un pericolo per il transito delle autovetture causato dall'accumulo di acqua e di fanghiglia sulla carreggiata. Mi segnalano infatti, che le cunette che costeggiano la strada sono invase da erbacce e terra e che durante le ultime piogge e del continuo piovere di questi giorni, sembrano impedire all'acqua di defluire correttamente creando diverse pozze e portando con sé fango o altri detriti. Spero in un intervento concreto per evitare peggioramenti della situazione".



"Ho sempre creduto - continua Bertieri - che l'attività di manutenzione stradale è la prima se non principale arma che deve essere usata per evitare che la circolazione sia compromessa soprattutto in un tratto importante come questo che collega comuni come Borgo a Mozzano e Castelnuovo, quest'ultimo centro economico e commerciale importante per tutta la Mediavalle e Garfagnana".



"È una situazione - incalza - da non sottovalutare perché mantenere le strade pulite, ordinate e ben curate, significa proteggere i cittadini che specialmente dall'alta Garfagnana si dirigono in Mediavalle o verso la Piana di Lucca, per motivi di lavoro. Manutenzione e prevenzione sono ottime garanzie nel tutelare la circolazione stradale che deve avvenire in totale sicurezza".



"È mia intenzione quindi segnalare all'ente competente questo problema - conclude Bertieri - affinché sia attivato un concreto intervento anche perché siamo entrati da poco nelle stagione invernale caratterizzata dai cambiamenti climatici e soprattutto dal brutto tempo".