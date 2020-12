Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Albergatori, crollo fatturati per le feste"

martedì, 8 dicembre 2020, 10:12

Yamila Bertieri, consigliere comunale Lega a Borgo a Mozzano con il gruppo di minoranza "Orgoglio Comune", accoglie alcune segnalazioni di amici albergatori.



"In questi giorni, attraverso messaggi e videochiamate - esordisce Bertieri -, mi sono confrontata con amici che gestiscono alberghi o agriturismi di montagna e non solo, della Mediavalle e della Garfagnana, mia terra di origine".



"Le feste si stanno avvicinando - afferma il consigliere leghista - e come oggi anche la festa dell'Immacolata era un un'occasione per molti per ritagliarsi qualche giorno di festa e andare in montagna. La Garfagnana ha dei bellissimi luoghi durante questo periodo che sono sempre stati da attrazione per il turismo e per gli amanti dello scii: si pensi a Careggine, al Casone di Profecchia e al Passo delle Radici. Con la chiusura però anche dei teatri, dei cinema, dei musei, delle palestre e delle piscine, c'è un altro settore duramente colpito dalle misure adottate dall'ultimo Dpcm e cioè quello degli albergatori di montagna".



"Vi é il rischio di un ulteriore crollo dei fatturati - dichiara Bertieri - a causa del blocco delle prenotazioni e/o delle progressive cancellazioni tanto che gli alberghi della stagione invernale hanno dovuto chiudere in anticipo e stanno soffrendo per il forte calo dei turisti sopratutto in questo periodo natalizio o nella stagione delle settimane bianche, poiché il tutto è completamente fermo a causa delle cancellazioni".



"Mi auguro - dice il consigliere di minoranza - che la situazione migliori per i ristoratori, ma anche per i baristi, per gli ambulanti, per i negozianti e per altri settori colpiti dal decreto. Voglio ritornare a sottolineare che, con il mio gruppo Orgoglio Comune, abbiamo proposto una bella iniziativa per il nostro territorio, quella di regalare per Natale, ad amici e familiari un buono acquisto da spendere nelle nostre attività locali che potrebbero essere in difficoltà, e quindi per dare una mano all'economia locale contribuendo anche a mantenere vivo il valore dei nostri centri storici".



"Come mi hanno spiegato diversi amici di questi settori - conclude - tanta merce è invenduta, le casse sono quasi vuote (anche per anticipare la cassa integrazione ai dipendenti) e disdette elevate per questo servono aiuti concreti e non promesse costituite da sole parole".