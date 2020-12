Borgo a Mozzano



Bertieri: "Niente zona gialla, malumore tra i commercianti"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:52

"Nonostante la Toscana pare abbia i numeri da zona gialla, la nostra bella Regione rimane del colore arancione". Così esordisce Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di "Orgoglio Comune".



"In questi due giorni - afferma - sono stata contattata da alcuni commercianti della Garfagnana e della Mediavalle perché questa decisione di non passare a zona gialla nonostante le promesse fatte, ha creato un diffuso malumore. In molti mi hanno spiegato che si sono visti svanire in pochi secondi la speranza che hanno alimentato in questi mesi, soprattutto dopo il passato lockdow, di poter lavorare durante il periodo del Natale, da molto tempo atteso per risollevare le i diversi mancati introiti causati dal cambiamento delle abitudini quotidiane".



"Ma con la decisione di rimanere in zona arancione e le restrizioni in essa contenute - incalza -, vi é il rischio che i fatturati non aumentino e quindi per molti la chiusura dell'attività è vista come l'unica soluzione. A maggior ragione, le imprese e le attività commerciali sopratutto ora devono essere lasciate lavorare perché altrimenti crollano con molte perdite economiche che potrebbero causare la loro scomparsa. Quello che a loro serve non sono le parole pronunciate nei decreti, ma fatti concreti che abbiano con oggetto aiuti certi. Se possono stare aperti, ma con limitazione, devono avere un solido sostegno con contributi a fondo perduto o finanziamenti sotto forma di sgravi fiscali e non vivere quotidianamente nell'incertezza a spese proprie".



"Torno a ribadire - conclude - che dobbiamo supportare le piccole realtà commerciali di paese perché è un modo semplice per dare una mano all'economia locale e a persone che lavorano con sacrificio contribuendo a mantenere vivo il valore dei piccoli negozi e dei centri storici. Solo uniti nel sostenere il commercio si può affrontare meglio questa dura situazione di emergenza sanitaria. La chiusura di un'attività è una perdita di valore per il nostro territorio e ogni volta che una saracinesca si abbassa, è una sconfitta economica e sociale. Pochi giorni fa, sul territorio comunale di cui sono consigliere è arrivata la notizia che un altro negozio chiuderà. Il mio più grande augurio di buon Natale va a tutti coloro che lottano quotidianamente e duramente per mandare avanti un qualcosa in cui credono e che hanno costruito negli anni con sacrifici. Un pensiero inoltre lo dedico a chi in prima linea combatte il Coronavirus cercando anche una strada che conduca ad una cura efficace per il mondo intero".