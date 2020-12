Borgo a Mozzano



Bertieri: "Particelle, un bellissimo borgo che necessita di interventi"

martedì, 15 dicembre 2020, 09:43

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", continua i suoi sopralluoghi sul territorio a seguito di nuove segnalazioni.



"Poco più di un mese fa - esordisce Bertieri - ho evidenziato alcune problematiche riguardanti un altro bellissimo borgo, quello di Particelle, una piccola località del mio comune. Sono anni che alcuni cittadini chiedono che sia installato un limite di velocità perché le macchine che passano da e per Corsagna, una frazione poco dopo Particelle, in quel tratto transitano velocemente o un parcheggio poiché, come potrete notare dal materiale fotografico, alcune persone sono costrette a lasciare le loro auto lungo la carreggiata".



"Anni che segnalano tale situazione ma, ad oggi, ancora nulla - attacca il consigliere -. Dentro borgata, inoltre, in un tratto di 300 metri non di più, sembra si sia rotto il tubo di acque bianche e nere ma, nonostante sia da oltre due mesi in questo stato, ad oggi sembra nessun intervento di riparazione sia stato fatto. Vi é la presenza di una bellissima fontana di acqua pubblica ma, rotta e nemmeno in questo caso nessuno è intervenuto. In un'area di circa due metri ci sono la bellezza di cinque tombini ma, non solo i vicoli comunali sono pieni di erba e il manto stradale dei borghi presenta diverse buche. Vi é un antico lavotoio in rovina e un chiesa, della S.S Trinità con una targa che racconta la storia poco pubblicizzata, di quattro soldati americani salvati durante il secondo conflitto da una famiglia del luogo con l'aiuto dei paesani".



"Credo - conclude Bertieri - che sarebbe bello se il giorno della ricorrenza fosse organizzato una cerimonia per non dimenticare quello che gli abitanti del paese hanno fatto da settembre 1943 a ottobre 1944. Un bellissimo gesto tanto che in America, nel North Carolina, precisamente nella città di Raleigh presso il Wake Medical Hospital, la sala riposo delle infermiere è stata intitolata proprio a Particelle, da parte della famiglia ReCorr in ricordo del bellissimo atto da parte degli abitanti di questa frazione borghigiana che nel 1944 ha salvato delle persone. Mi auguro che siano presi presto in considerazione tale richieste e che siano fatti gli opportuni interventi".