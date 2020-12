Borgo a Mozzano



Bertieri: "Rischio idrogeologico e idraulico, serve manutenzione"

sabato, 5 dicembre 2020, 16:29

Yamila Bertieri, consigliere comunale Lega a Borgo a Mozzano, torna ad esprimere perplessità e paure per il rischio idrogeologico e idraulico presenti sul territorio.



"Con il mio gruppo di opposizione Orgoglio Comune - esordisce - abbiamo presentato diverse interrogazioni e interpellanze a riguardo, soprattutto perché le nostre zone ne sono molto interessate".



"In questo anno e mezzo come consigliere eletto e membro della commissione urbanistica, edilizia e lavori pubblici - afferma -, ho potuto apprendere concetti molto importanti anche riportandoli con gli uffici preposti, ma sopratutto documentandomi per le interrogazioni sui fossati (come nel caso del Celetra e del Chiesurli a Valdottavo o del Pedogna a Dezza) ho potuto conoscere meglio il territorio anche sotto quell'aspetto".



"Purtroppo però le segnalazioni che mi arrivano - incalza -, accompagnate dalla preoccupazione, riguardano non solo il mio comune, ma anche tutto il territorio della Mediavalle e Garfagnana soggetta anch'essa al rischio idrogeologico, cioè alla probabilità che piogge molto forti o abbondanti, combinandosi con le particolari condizioni che caratterizzano un territorio, possano contribuire a provocare una frana o un'alluvione (effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali)".



"Ecco perché riteniamo che sia importante - spiega - il mantenimento dei fossati in un buon stato di pulizia per questo servono concreti interventi per evitare i ristagni idrici che si manifestano quando il terreno non è in grado di ricevere l'acqua che preme dall'alto perché gli spazi vuoti al suo interno sono già occupati. Fondamentali sono quindi le sistemazioni per terreni come: l'affossatura, che consiste in una rete di fossi e scoline che raccolgono l'acqua superflua dagli appezzamenti coltivati e la convogliano nei canali di scarico; unità colturali o campi: appezzamenti rettangolari; capezzagne o cadevagne, strade campestri, inerbite o a volte anche coltivate, che possono avere la funzione di scolina; infine, una pulizia dei fossati continua che permetta ai terreni di defluire le acque".



"Ritengo - conclude Bertieri, sempre molto attenta al territorio - che una corretta manutenzione dei torrenti, dei fossi e dei canali, rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio e per noi la sicurezza è importante. Un plauso ad amici di associazioni volontarie che stanno monitorando il territorio".