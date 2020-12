Borgo a Mozzano



Bertolacci: “Brennero, nessuna sorpresa: lo Stato ha abbandonato la viabilità della Valle”

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:41

Anche il consigliere di “Orgoglio Comune” Lorenzo Bertolacci interviene sulla nuova criticità alla viabilità che ha coinvolto nuovamente la Statale del Brennero. “Le parole si sprecano in una situazione che ha dell’incredibile. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto ma nel 2020 certe situazioni non sono concepibili, soprattutto se consideriamo che erano mesi, ormai, che in quel tratto c’era un semaforo ed un camioncino a fare la posta, ma a cosa? Oggi lo abbiamo capito, stavano lì aspettando solo che accadesse questo per chiudere poi definitivamente la strada”.

“Disagi su disagi, per una statale, permettetemi il termine, “abbandonata” dallo Stato. A questo punto c’è la necessità che non solo il nostro comune, ma in generale tutta la Valle e la Garfagnana si facciano sentire è d’obbligo, le ripercussioni sulla già fragile viabilità delle nostre zone si preannunciano importanti”.