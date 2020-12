Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano, Pescaglia, Fabbriche e Stazzema aderiscono al bando del MIBACT per i piccoli borghi

giovedì, 31 dicembre 2020, 08:33

I comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Stazzema hanno aderito all'avviso pubblico lanciato dal MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – per favorire la rinascita e la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli borghi.

Il bando, che punta a promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori, per valorizzarne le risorse culturali, ambientali e turistiche, prevede un finanziamento fino a 75mila euro in caso di partecipazione singola e fino a 250mila euro in caso di rete di comuni; è rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o non superiori ai 10.000 con centro storico individuato quale zona territoriale omogenea.

Una proposta che coinvolge quindi quelle realtà, piccole o piccolissime, molto presenti nei territori della Mediavalle del Serchio, Garfagnana e Alta Versilia, a cui i quattro i comuni hanno deciso di partecipare in sinergia, sia per gli elementi che li legano - la morfologia del territorio, gli elementi tipici, le arti e le tradizioni ancora così vivi e presenti - sia perché in futuro saranno sempre più richiesti progetti di rete e non di singoli.

L'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze presenti, nell'ottica di una sperimentazione innovativa e sostenibile, che possa mettere in luce e far conoscere le bellezze dei propri luoghi, in stretta connessione con le comunità locali che ne fanno parte. Il bando, che concluderà la fase di presentazione in data 15 gennaio, vedrà i comuni vincitori svolgere le attività previste nella progettazione tra i mesi di aprile e luglio 2021.



S.P.