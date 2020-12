Borgo a Mozzano



Brennero, Andreuccetti: "Obiettivo viabilità a doppio senso durante il mese di febbraio"

giovedì, 10 dicembre 2020, 15:04

L'obiettivo è riavere la viabilità a doppio senso durante il mese di febbraio. Così il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il giorno dopo il cedimento di un tratto della statale del Brennero.



"Anas - afferma il sindaco - si è subito mossa per affidare i lavori in somma urgenza, i quali prenderanno il via in questi giorni. Bisognerà intervenire in maniera strutturale, così da ottenere quanto prima una viabilità normale e sicura, ma almeno 40 giorni di lavori saranno necessari".



"Noi - conclude Andreuccetti -, in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca e con gli altri enti, vigileremo su tutto lo svolgersi delle operazioni. Nel frattempo diventa fondamentale che si acceleri sul progetto complessivo da 5/6 milioni di euro per intervenire su tutto il versante della statale da Chifenti fino ad Anchiano".