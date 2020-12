Borgo a Mozzano



Bufera per un post su Facebook, nel mirino il consigliere Fancelli

sabato, 19 dicembre 2020, 17:24

di simone pierotti

Quella che, per il consigliere comunale di maggioranza Armando Fancelli, doveva essere una semplice battuta se pur su un argomento delicato, ha invece scatenato un putiferio che, partito dai banchi dell’opposizione comunale, è arrivato fino a quelli della Regione.

Il post, che riguardava il vaccino anti-covid, pubblicato su facebook, recitava testualmente: “tanto prima che arrivi ai giovani verrà fatto ai “vecchi”, se ci sono effetti collaterali gravi si vedono”.

Il gruppo di minoranza “Orgoglio Comune”, per voce del capogruppo Lorenzo Bertolacci, ha condannato subito la frase. “Il lato peggiore del maledetto virus che sta flagellando il mondo, è che

ha ucciso e sta uccidendo sopratutto le persone anziane, depositarie della memoria storica e di quella saggezza di cui tutti noi e i nostri figli abbiamo bisogno. E sono proprio loro che stanno soffrendo più di altri, dell'isolamento a cui sono sottoposti al fine di tutelarli dall'infezione. Sofferenza che si farà sicuramente più dura adesso che si avvicinano le feste natalizie. Per questo riteniamo di cattivissimo gusto la battuta scritta su un post di Facebook dal capogruppo di Missione Domani che, dopo aver sghignazzato ha rassicurato una giovane ragazza sull'efficacia del vaccino perché comunque verrà fatto prima ai "vecchi". Ci auguriamo, anche se in verità ci crediamo poco, che il nostro primo cittadino, che spesso si è espresso con parole di rispetto ed ossequio nei confronti dei "nonni", così come tutti i consiglieri di maggioranza, di prendere le distanze dall'offesa espressa ieri dal capogruppo Fancelli. In rispetto anche di quelle famiglie della nostra comunità che proprio a causa di questo virus hanno perso un familiare”.

Parole di condanna arrivano anche dall’esponente di Fratelli d'Italia in Mediavalle e Garfagnana Roberto Tamagnini: “"Assolutamente fuori luogo il commento di Fancelli. Le scuse sono il minimo, non è possibile che una rappresentante delle istituzioni se ne esca con una frase così infelice, si scusi con tutti e sarebbe dovettero anche che il Sindaco prendesse le dovute distanze da queste parole vergognose. Purtroppo le uscite infelici negli ultimi mesi da parte di esponenti politici, e non, non sono mancate e come è giusto fare ci si scusa, tutti possiamo sbagliare ma è doveroso rendersi conto dei propri errori e riconoscerli. Il consigliere Fancelli si scusi in maniera ufficiale”.

La polemica politica non si ferma alla Valle del Serchio e arriva fino in Regione e in Provincia, per voce del consigliere regionale di Fdi Vittorio Fantozzi e del consigliere provinciale di Fdi Riccardo Giannoni: “Una battuta di cattivissimo gusto quella di Fancelli. Pretendiamo scuse immediate da parte di tale consigliere e invitiamo il sindaco Andreuccetti a prendere le distanze da un commento così irrispettoso - dichiara Riccardo Giannoni - un’uscita del genere è doppiamente grave perché a farla è un consigliere comunale che non può permettersi, stante il ruolo istituzionale ricoperto, tali battute disdicevoli. Non è risultato simpatico e ha perso una grande occasione per tacere”.

“Serve rispetto, i nostri nonni la dignità se la sono guadagnata! Questo virus, che sta mettendo in ginocchio il mondo, ha colpito in modo particolare le persone anziane, depositarie di valori e della nostra memoria storica. Gli anziani stanno, inoltre, soffrendo un isolamento forzato per cercare di tutelarli dall’infezione. E le feste natalizie acuiranno ancora di più la loro sofferenza fisica e morale” commenta Vittorio Fantozzi.

Anche Forza Italia attacca Fancelli e ne chiede le dimissioni. A farlo sono il referente della Mediavalle Claudio Gemignani e il membro del direttivo Cristina Benedetti. “Amarezza, tristezza e rabbia. Inizia così il comunicato stampa di Forza Italia mediavalle, a seguito di un commento di Armando Fancelli, Consigliere Comunale del gruppo di maggioranza Missione Domani di Borgo a Mozzano, che ha dichiarato su un post su fcb, in modo ironico e alquanto fuori luogo, a riguardo dell'imminente promesso vaccino anti Covid, " tanto prima che arrivi ai giovani verrà fatto ai" vecchi", se ci sono effetti collaterali gravi si vedono (il tutto seguito da tre faccine di tre sorrisi diversi). Ci lascia perplessi non solo l'uso dispregiativo del termine "vecchi", ma il senso della battuta orrenda e fuori luogo. Condividiamo e apprezziamo il comunicato del gruppo di opposizione di Borgo, Orgoglio Comune, che stigmatizza l'accaduto. Anzi, per quanto ci riguarda ci spingiamo oltre: dimissioni! Non osiamo pensare a cosa sarebbe accaduto se fossero stati un uomo o una donna di centrodestra a fare la medesima battuta. Non dimentichiamo inoltre che Armando Fancelli ha anche il ruolo di Capogruppo di maggioranza, quindi una responsabilità maggiore. Chi è rappresentante delle istituzioni, lo è dal primo all'ultimo minuto di elezione, 24 ore su 24.

Chi rappresenta le istituzioni a maggior ragione deve avere una particolare attenzione nel linguaggio e nelle azioni. Chiediamo noi scusa per lui. Scusa agli anziani che spesso si sono trovati soli, agli ammalati di Covid, alle famiglie colpite dal lutto per Covid. Un affetto, lo è sempre, sia che si parli di persona giovane che anziana".

Nel corso della giornata arriva la risposta da parte dell’amministrazione comunale e lo fa il primo cittadino Patrizio Andreuccetti: “Poche persone hanno la stessa umiltà, lo stesso rispetto per gli altri, la stessa passione altruistica verso la comunità che possiede Armanda Fancelli. Per me è un amico, oltre che un compagno di viaggio in amministrazione, un amministratore apprezzato da tutti e in ogni luogo del Comune. Perciò che la minoranza lo metta alla gogna per una battuta fatta su fb in un contesto amicale, è quanto di più triste e basso possa avvenire. Armando non ha bisogno di difese, perché nel caso si difende da solo ed i fatti parlano per lui, oltre che il grande affetto che la gente da anni gli dimostra, ma il modo in cui si cerca di attaccarlo è inaccettabile, quindi le mie parole le sento quanto mai opportune.

Armando è presente ogni notte di maltempo, è nei paesi tutto il tempo ad ascoltare le persone, a condividere ogni aspetto della comunità. Armando è persona vera, non un social. Potete attaccarci su tante cose, ma che nessuno tocchi Armando!”.