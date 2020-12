Borgo a Mozzano



Cede la statale del Brennero, Bertieri: "Criticità nota da anni"

mercoledì, 9 dicembre 2020, 09:11

Yamila Bertieri, consigliere comunale Lega con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", a seguito di una segnalazione, si è recata sulla statale 12 del Brennero che questa mattina ha ceduto.



"Questa mattina - esordisce Bertieri - vi é la presenza di una nuova criticità presente sul territorio, come potete vedere anche dal materiale fotografico da me fatto, sul posto in cui mi sono subito recata non appena ho saputo del fatto. La strada statale 12 del Brennero da e per Chifenti, ha ceduto parzialmente".



"Alle ore 8:30 - afferma - sono intervenuti i carabinieri forestali insieme ad ANAS e hanno chiuso il tratto di strada deviando la circolazione al ponte del Diavolo. Il 2 ottobre evidenziai la mia preoccupazione a riguardo, ma pare non sia stata tenuta in considerazione e ora è avvenuto un nuovo disagio per i cittadini. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o a persone, ma perché ad oggi nessun intervento è stato possibile farlo? Eppure la criticità di tale tratto è nota da anni!"

"Mi auguro in un rapido - conclude -, ma soprattutto sicuro intervento; il tratto è già interessato dalla postazione di due semafori che creano non pochi disagi al traffico, ma quello che deve essere garantito in primis è la sicurezza dei cittadini sulla strada".