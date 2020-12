Frana sul Brennero, disagi e code: i lavori dureranno più di un mese

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 15 dicembre 2020, 09:43

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", continua i suoi sopralluoghi sul territorio a seguito di nuove segnalazioni

lunedì, 14 dicembre 2020, 08:46

Svolta nella raccolta rifiuti: dal 1 gennaio 2021 anche il comune di Borgo a Mozzano passerà alla gestione Ascit. Ad annunciarlo è stato stamattina il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

domenica, 13 dicembre 2020, 17:52

Così Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di "Orgoglio Comune", commenta il mancato passaggio in zona gialla della Regione Toscana

domenica, 13 dicembre 2020, 17:23

Per tutti sono giorni di festa diversi dai consueti che eravamo abituati a vivere. La pandemia ha radicalmente mutato i contatti umani e sociali e non sarà il Natale degli anni passati. Tuttavia la gente ha voglia di pensare in positivo e non perde il senso di comunità

domenica, 13 dicembre 2020, 14:12

Mancano pochi giorni all’uscita del bando dei progetti di servizio civile universale per l’anno 2021 e la Misericordia di Borgo a Mozzano, come tutti gli anni, non si fa trovare impreparata, offrendo una bella opportunità per i giovani del territorio, nonostante il momento difficile

domenica, 13 dicembre 2020, 13:38

Ancora una giornata intera di fermo impianti alle due cartiere della Soffass di Porcari, che si vanno ad unire alle fermate delle cartiere di Valdottavo e Valfegana, fatte nel corso dell’ultima settimana e altissimi tassi di adesione. Un organico complessivo di oltre 300 lavoratori coinvolti nella mobilitazione sindacale